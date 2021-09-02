93萬劑BNT疫苗今天清晨抵台，12到17歲青少年是首批開打對象，18至22歲為第二批優先，外界相關關心下一批會開放哪個年齡層，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，先把第一波做完整，下一波會再做討論。

截至今天下午1點的指揮中心最新意願登記統計，共有335萬3928人想打BNT疫苗，其中24萬3131人一心一意只想打BNT，未選擇其他品牌的疫苗。

有40多歲民眾反映想要打mRNA疫苗，之前就登記了莫德納但一直等不到，現在看到BNT來了，卻先給年輕人打，似乎落得兩頭空。對此陳時中回應，無法保證接下來的到貨量會比現在大，所以將來還是會照著年齡層開放；不會讓中間永遠放在那個地方，不過現在怎麼安排最恰當，也很抱歉讓大家久等。

至於如何按照年齡層開放，會從年輕還是年長的人先開放？陳時中說：「容我們規劃完再跟大家報告。」

另外，有大學教授不滿BNT讓學生先打，教授卻不能打，希望開放大學教職員也修先施打。陳時中僅表示，「我們也希望讓教授能夠打」。

首批BNT疫苗抵台後，需要14天時間封緘檢驗，但過去莫德納僅10天就放行，對此陳時中說明，檢驗封緘有一定的標準，標準品先來的話就可以先做，第二批如果沒有問題，時間就會比較短。

有家長反映，有本國籍孩子長年在國外讀書，近期返台後因為無國內學籍，家長擔心該如何打疫苗。陳時中表示，12到18歲青少年大部分都在學校，但也有一些自學或輟學的青少年，會另外處理，都會讓他們有機會可以打，但都希望有監護人或家長同意。