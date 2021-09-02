今天新增1例死亡個案，死亡日期落在6月27日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上表示，個案就診的醫院沒有通報，是家屬申請慰問金才發現，請台北是督導該院申報要確實。
今日新增1例死亡個案(案9933)，為60多歲男性，有慢性病史及萬華區活動史，5月21日出現喉嚨刺激感、咳嗽等症狀，5月27日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，6月27日死亡。
陳時中表示，這名個案在6月27日就已經死亡，但是就診的醫院並沒有通報，是家屬跟台北市申請慰問金的時候才發現，請台北市督導該院申報要確實。
今天新增1例死亡個案，死亡日期落在6月27日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上表示，個案就診的醫院沒有通報，是家屬申請慰問金才發現，請台北是督導該院申報要確實。
今日新增1例死亡個案(案9933)，為60多歲男性，有慢性病史及萬華區活動史，5月21日出現喉嚨刺激感、咳嗽等症狀，5月27日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，6月27日死亡。
陳時中表示，這名個案在6月27日就已經死亡，但是就診的醫院並沒有通報，是家屬跟台北市申請慰問金的時候才發現，請台北市督導該院申報要確實。
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