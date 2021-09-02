日本職棒球星中田翔日前在原東家火腿陷入毆打隊友事件，雖然在隊上他遭到禁賽處分，不過火腿監督栗山英樹還是相當疼惜愛將，私底下與巨人監督原辰德聯絡，希望對方能再給他一次機會，接著就促成他轉投巨人的交易，中田翔的生涯可說是起死回生。

在加盟記者會時他剃掉一頭金髮和鬍鬚，頻頻向外界道歉，他說：「絕不會辜負(巨人)球團給我的機會，會徹底重新反省自己。」而在8月22日對上橫濱的比賽中他敲出全壘打，這也是他加入巨人後的首支安打，離上一次開轟已經有113天的時間。

不過看似找回節奏的中田翔和巨人球團最近又鬧出了小風波，據日本媒體《REAL LIVE》報導，巨人與養樂多在8月31日的比賽中，中田翔與球隊出現了小狀況，雖然在場上表現不錯，擊出兩支安打，但在一次跑壘中遭到巨人監督原辰德怒罵。

媒體還原了當時狀況，比賽第4局時，中田翔攻佔二壘得點圈，球隊重炮手惠勒(Zealous Wheeler)敲出安打，不過在二壘的中田翔僅跑到三壘就停下腳步，沒有繼續往本壘衝，在休息室的原辰德相當不滿，雖然當時是三壘教練叫他停下，但原因是中田翔自己跑壘速度太慢導致。

後來中田翔才靠著隊友高飛犧牲打跑回本壘得分，不過球評認為已經是沙場老將的他不該犯這種錯誤，而且來到巨人後他已經不是首次發生這種狀況，這也難怪原辰德會覺得不滿，賽後受訪時原辰德還一度暗諷中田翔的跑壘問題，感覺中田翔又與球隊陷入緊張關係。