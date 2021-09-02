新冠肺炎本土疫情近期趨緩，但持續有境外移入案例，行政院長蘇貞昌今於行政院會表示，相關部會應落實邊境嚴守防疫政策。此外，因應全國中小學已經開學，蘇貞昌指示教育部與地方政府，督導各校師生落實防疫指引，並請中央疫情指揮中心視狀況，滾動式調整防疫政策。

蘇貞昌表示，Delta病毒肆虐全球，目前防疫策略就是要嚴守邊境，做到滴水不漏，儘管近期本土確診數已經超過20天維持個位數，甚至還有3天0確診，但8月20日至26日境外移入16例全數都是Delta病毒，連打過2劑疫苗的機師也遭到Delta突破性感染，因此指揮中心從9月15日起將再加嚴相關航班機組員檢疫規定，請相關部會嚴密配合確實掌握。

蘇貞昌提到，昨天是開學日，400萬師生重返校園，昨天到課率並無異常，學校老師施打率超過96％以上，防疫期間，請教育部跟地方政府督導各學校師生，從生活教育落實遵守防疫指引，也請指揮中心與教育部密切觀察疫情變化，隨時機動因應。

疫苗部分，蘇貞昌說，台灣以接種疫苗的民眾超過1000萬人，覆蓋率將近43％，本周也有分批共182萬劑疫苗抵台，總計疫苗數量成長到1300萬劑，後續政府也規畫明、後年採購3500萬劑次世代莫德納疫苗。

至於學生施打疫苗作業方式，蘇貞昌請指揮中心跟教育部，對學生家長及各界妥為說明，做到因應，讓國人受到最好保護。