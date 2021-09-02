首批93萬劑輝瑞／BNT今日抵台，疫情指揮中心規劃，讓12至17歲學生優先造冊接種，但外界擔心接種後的副作用。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，12至15歲要特別注意注射部位疼痛；另外，男性也要留意極罕見心肌炎或心包膜，施打後有急性胸痛、呼吸急促及心悸3症狀，請務必就醫。

莊人祥今（2）日於疫情記者會中說明BNT副作用指出，在12至15歲主要以注射部位疼痛為主，高達7至8成左右，其他發燒的部分則是佔2成，針對男生的部分，可能要特別注意極罕見心肌炎或心包膜，校園裡會教導教師、家長，觀察注射之後是否有急性胸痛、呼吸急促及心悸的部分，若有以上情況請務必就醫。

莊人祥說，開始施打時都會有醫護人員在現場，打完之後需原地休息30分鐘，觀察是否有嚴重過敏反應。至於暈針的部分，也會再跟學校及學生這邊提醒要特別注意和衛教。

陳時中也補充說，打疫苗後所產生的不良反應心肌炎為10萬分之1，接種同時也會讓家長知道，若是有嚴重過敏反應，或是先天性心臟病，就要請家長與自己的家庭醫師做諮商，會積極把各種不同的副作用以及不良反應，讓家長充分了解。

另外，毒理教授招名威說，針對打疫苗完後出現過敏性休克調查，發現對於盤尼西林、蛋殼及海鮮等有過敏史的人，打BNT比較容易出現過敏性患者，是否表示要特別注意？陳時中則回應，這些人做任何相關疫苗或是藥物使用都會有高過敏反應，都要特別跟醫生諮商，且盤尼西林類，原本就是常常會過敏的藥物。

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