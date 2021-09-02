今天新增4例境外移入，2人突破性感染，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中一例為60多歲台男（案16113）曾在4月打過AZ疫苗，後來又分別在8月初和8月底打過BNT疫苗，總共打了3劑；另一名40多歲的俄羅斯籍女性（案16114）則是在7、8月接種過衛星5號疫苗。

羅一鈞表示，4例境外案中，有2例為突破性感染。一名60多歲台男（案16113）自美返台確診，個案曾在4月打過第一劑AZ疫苗，後來又分別在8月初和8月底打了2劑BNT疫苗，總共打了3劑仍確診。

羅一鈞補充說，這名台男在9月1日採檢，於今日確診，因為採檢日已超過打完第三劑疫苗的14天，不過，研判起來，個案應是8月26日入境前就在國外染疫，如果以這個日期來看，第三劑疫苗可能就還沒滿14天。但目前定義上個案仍被列為突破性感染的個案。

羅一鈞表示，另一例則是40多歲的俄羅斯籍女性（案16114），自俄羅斯入境台灣確診，個案曾經分別在7月初和8月初打過俄俄羅斯自製的「衛星5號（Sputnik V）」疫苗，者為國內首見Sputnik v疫苗突破性感染個案。個案接種完已滿14天，所以也符合突破性感染的定義。