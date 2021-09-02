值此新冠肺炎致死率恐因變種病毒而升高之際，輝瑞與默克藥廠1日分別宣布，現正進行新冠肺炎口服抗病毒藥物的臨床新實驗，試圖研發出容易給藥的治療方法。

輝瑞證實，在最新中後期實驗中，將召募1140名尚未住院也未轉為重症的成年確診者，並施以輝瑞新冠藥物PF-07321332，以及低劑量的利脫那韋(ritonavir)。後者為廣泛用於HIV感染的老牌藥物，而輝瑞的藥劑主要在截斷新冠病毒繁殖所需的關鍵酶活性。

2021年7月，輝瑞開始PF-07321332用於新冠肺炎確診者的新試驗，參與實驗的成年人因糖尿病等潛在因素而容易轉為重症患者。輝瑞估計，相關研究會在今年春天取得初步成果；如果成功，將於第4季申請緊急使用授權。

默克藥廠則宣布，目前正與美國合作藥廠 Ridgeback Biotherapeutics，進行實驗性藥物Molnupiravir的新一波臨床實驗。實驗對象為與確診者同住的成年家屬，現已進入非住院後患者的後期臨床治療實驗，以驗證其是否能降低住院或死亡風險。Molnupiravir能讓病毒的RNA發生錯誤，進而抑制病毒不斷複製。

默克早在6月時就表態，如果新藥證實有效且獲得監管機構授權，美國政府將斥資12億美元採購170萬份療程的Molnupiravir。該公司還指出，最快將於2021年下半年向美國申請Molnupiravir的緊急使用授權。

除輝瑞與默克外，另有瑞士羅氏大藥廠也正研發能治療或預防新冠病毒的藥劑，且已獲得極大的進展。羅氏與合作夥伴Atea Pharmaceuticals於6月時宣布，實驗性口服抗病毒藥物AT-527的早期實驗數據證實，AT-527能降低住院病患的病毒載量。

迄今為止，吉立亞醫藥研發的靜脈注射藥物Veklury(又稱瑞德西韋)，是美國唯一批准的新冠肺炎抗病毒治療藥物。