在日本被封為「電競女神」的性感Coser「伊織萌」（伊織もえ），近幾年轉戰娛樂圈後大放異彩，加上她經常在個人IG上毫不吝嗇的展現豐滿好身材，使IG吸引超過80萬人追蹤。近日即將推出第2本寫真集的她，也不忘率先公開幾張辣照讓粉絲們聞香。

來自日本千葉縣的伊織萌，過去憑著甜美臉蛋與清新的氣質，在Coser界闖出名號，加上她「微肉」的身材，有著H罩杯身材總是能成功扮演上圍豐滿的動漫角色，讓她人氣扶搖直上，還有「最清純Coser」的封號。近幾年轉戰演藝圈後，更以凹凸有致的火辣身材，陸續登上各大周刊封面擔任寫真女郎，2019年時也曾推出寫真集，獲得大批粉絲的喜愛。

10月1日伊織萌即將推出第2本寫真集「内緒話」，今（2）日她為了宣傳特別在個人IG上率先公開內頁美照。第1張照片中，伊織萌只穿著一件粉色蕾絲丁字褲，上半身什麼都沒穿，僅用手中的浴衣遮住重要部位，大秀性感的美背與蜜桃臀；下1張，則是穿著黑色綁帶式吊帶毛衣遮住前胸，但毛衣側面整個挖空，裡面同樣全裸，趴在地上秀出飽滿雪乳，讓粉絲們看到照片後忍不住暴動。

網友也紛紛留言「我老婆太性感了」、「超級喜歡這組照片」、「好期待好期待啊」、「還要再等1個月」、「先買3本回家收藏再說」、「光是眼神就讓人受不了」、「又萌又慾真讓人受不了」。