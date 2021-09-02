據消費者研究集團指出，因疫情影響戶外活動讓人際交流時間下降20％。但台灣隨疫情趨緩，學生回歸實體校園。9月天貓淘寶海外也針對學子推出質感選物頻道「淘寶X-GEMS」，例如「開學不能輸最潮單品組」、「重返校園懶人救星組」等主題來「雲逛街」。更首度在台推出刷卡預購服務，可透過提前支付定金，且在9月9日至11日支付尾款能享平台跨店滿減無上限優惠，幫助民眾用更優惠價格預購商品。

天貓淘寶海外表示，為致力消費者服務升級，除從9月起推出刷卡付定金的預購服務外，也加碼2招「撇步」讓消費者聰明消費。

第一是「小錢變大錢!定金膨脹結帳更優惠!」可挑選喜歡預購商品，依照預購商品的不同而支付對應定金，即可享受定金膨脹優惠。例如科沃斯K781自動集塵拖一體機器人，支付定金人民幣100元等同支付人民幣200元。

第二是天天發預售定金支付立減券，自即日起至9月8日止，每天發放滿新台幣300元減新台幣30元的預售定金支付立減券；同時也從即日到9月8日止，每日現抽限量紅包，最高結帳時可享現折人民幣99元優惠。