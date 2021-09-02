面對氣候暖化日益嚴重，許多國際組織、國家及企業都紛紛推動節能減碳的具體措施，許多大型國際運動賽事辦理單位也紛紛跟進，針對此，國立清華大學運動事業及政策中心昨天 (1日)辦理綠色低碳路跑賽事論壇，一方面響應這場全民減碳運動，另一方面則邀請路跑產業鏈成員分享其低碳作業的經驗以供產業成員參考。

論壇中超級馬拉松運動協會理事長郭豐州指出，綠色賽事是協會的重要使命之一，賽事的辦理也都會依照聯合國永續發展規範並力求符合「減量(reduce)、回收(recycle)及重複使用(reuse)」的「3R」原則，包括木質牌取代鋅合金以減少製作過程汙染以及重複使用許多場地布置物品等。

被政府認證是台灣四大馬拉松之一的田中馬拉松，總幹事鄭宗政是幕後重要推手，表示其賽事辦理有8大低碳作為，特別是在廢棄物回收及分類工作與慈濟基金會合作，在2020年的廢棄物較2019年從4.6噸減少至4噸，減少幅度達15%，未來將持續以LED顯示器使用以減少一次性製作物之使用。

主辦本次論壇的運動事業及政策中心認為辦理這場論壇的動力可說是運動產業另類的公民運動，特別是幾個路跑賽事組織體認到永續環境的重要性並積極推動低碳賽事理念及展現具體作為，且本次論壇與會成員層面包括產業鏈的中下游重要成員，討論議題涵蓋碳足跡盤查、節能減碳及低碳經濟等，顯示路跑產業已經逐漸成為國內運動服務業在環境永續發展的領頭羊，希望更多運動界的產官學研能夠關注這個議題。