農試所呂昀陞博士擔任講師向學員說明段木香菇知識。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處長張弘毅（右四）頒發結業證書並與學員合影。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

學員親手栽培的段木香菇。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

美味段木香菇菇雞湯。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

為兼顧造林並增加林農經濟收益，林務局東勢林區管理處輔導發展林下經濟，針對轄區承租國有林的林農辦理「林下經濟段木香菇栽培訓練班」，共計10名學員通過考核。東勢林區管理處處長張弘毅頒發結業證書，期許完成課程的林農，持續精進段木香菇栽培產業。

「林下經濟段木香菇栽培訓練班」自去年11月開課，內容包含段木香菇栽培基礎入門知識、初階、進階管理、段木香菇園區觀摩與實習等，共60小時的室內外專業教學與實作，歷經11個月並克服疫情干擾等因素，終於順利完成並舉辦結業式。

學員除了承租國有林的林農，也吸引許多社區居民、林業合作社成員參加，共同學習段木香菇栽培技術。其中更輔導3位林農實作種植段木香菇，從前期段木處理、鑽孔、植菌到走菌處理，近期已經開始採收香菇。實際操作段木香菇的生長，並學習香菇品質的掌控。

林農於結業式分享表示，原先以為種香菇一定要搭菇寮，現在知道只要森林環境維持適當，就可以栽培段木香菇，是令人期待的新產業，而且還可以使用修枝的枝幹做為段木，解決枝幹清除的問題，種植段木香菇是一個神奇的體驗，可以發揮森林多元目標利用的價值。

東勢林管處長張弘毅表示，林業經營屬於長期事業，林農須經數十年經營週期才能伐採收獲林木，為分享森林生態系服務價值，在不破壞自然環境下，可以適地發展林下經濟。

目前已開放受理「段木香菇及木耳」、「台灣金線蓮」與「森林蜂產品」等森林副產物經營申請，鼓勵有意經營的林農、部落提出申請，一同創造林業加值，改善收入，共創生活、生產、生態共好的林業經營。