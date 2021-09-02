英國泰晤士高等教育專刊（THE）今天公布2022世界大學排行榜，全台共有40校入榜，較去年38校增加2校。不過台大去年排97名，今年則名列113名，下降了16名；北醫大由去年的301-350名，進步到今年的201-250名，大幅躍升近百名，於國內大學中排名第2。

泰晤士高等教育特刊辦理的2022世界大學排名，今年全球共99國1662所大學入榜，前5名分別為：第1名英國牛津大學、第2名美國加州理工學院與美國哈佛大學並列、第4名美國史丹佛大學、第5名英國劍橋大學與美國麻省理工學院並列。

亞洲國家大學進入世界百大者，中國大陸有6所，分別是北大（第16名）、清大（第16名）、復旦（第60名）、浙江大學（第75名）、上海交大（第84名）及中國科學技術大學（第88名）；香港則有香港大學（第30名）、香港中文大學（第49名）、香港科技大學（第66名）及香港理工大學（第91名）。

新加坡有2所大學進入世界百大，分別是國立新加坡大學（第21名）、新加坡南洋理工大學（第46名）；日本則有東京大學（第35名）及京都大學（第61名）入列；韓國也有首爾大學（第54名）及韓國科學技術學院（第99名）進榜。

台灣沒有任何一所大學進入世界百大，排名最好的是台大的113名，不過卻是比去年的97名退步16名；接下來是北醫大的201-250名、中國醫藥大學列301-350名，陽明交大列301-350名，清華大學列351-400名。

之後排名則是亞洲大學（501到600名）、台灣師範大學（601到800名）、台灣科技大學（601到800名）、成功大學（601到800名）、長庚大學（801到1000名）、中山大學（801到1000名）。

對於排名倒退，台大表示，排名結果顯示出的不足及待加強之處，將持續努力。台大說，來自業界研究收入指標分數及排名皆較去年進步，顯見與業界合作持續蓬勃發展，研發實力已吸引業界注入更多資源，不僅分數提升，分項名次亦從183名進步至154名。

台大表示，雖然國際化指標下的各項分數皆持續進步，平均每師機構收入、平均每師論文數、以及整體論文被引用數皆持續成長，但相關指標項目的排名卻微幅下降，反映出全世界高教環境的競爭激烈。