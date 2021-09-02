全球半導體晶片短缺問題持續衝擊全球汽車製造業，福特汽車周三證實旗下最暢銷的F-150皮卡和其他高獲利的車款將再度減產，特斯拉執行長馬斯克則宣布新一代電動跑車Roadster將延至2023年上市。

福特周三已經通知員工這個減產計畫，除了F-150皮卡之外，也將影響車型較大的Super Duty皮卡和Expedition休旅車。

尤其值得關注的是，新一輪減產措施包括福特堪薩斯城組裝廠（Kansas City Assembly）的F-150生產線，其停工時間將從本周延長至9月6日當周。由於零組件短缺問題始終無法有效解決，該廠自上周起已經開始減產此款熱賣的車款，並在本周開始停產。

福特另一家生產F-150皮卡的美國廠也將於下周開始從三班制減為一班制，而其密西根廠本周的排班已經降為一班。

負責生產Super Duty皮卡和Expedition、Navigator休旅車的肯塔基卡車組裝廠（Kentucky Truck），也將在9月6日和9月13日這兩周減少一個班次。

福特發言人周三證實了備忘錄中概述的削減計劃。

無獨有偶，同樣面臨供應鏈瓶頸的電動車製造商特斯拉也再度調整生產計畫。特斯拉執行長馬斯克周三在推特上表示，受供應鏈緊缺影響，新一代特斯拉跑車Roadster將延後至2023年推出。

馬斯克推文表示：「2021是供應鏈短缺超級瘋狂的一年，就算我們有17款新產品也沒差，因為沒有一款出得了貨」。

此款高效能新車原訂於2020年推出，馬斯克今年初曾暗示Roadster可能要到2022年夏末才會上市。

在最近幾季的業績法說會上，馬斯克和其他特斯拉高層曾多次談到供應鏈和零件短缺的問題。

受到電池等零組件供應受限影響，特斯拉已經將Semi電動卡車的推出時間延後到2022年。至於有人建議特斯拉應該建立自己的晶片廠，馬斯克曾回應表示，從投產到出貨的前置時間（leadtime）太長是問題所在，「即使行動快如閃電，我們也需要12到18個月的時間」。