新竹市府於2019年搶先全台啟動降溫計畫，今年2月已完成全市46所公立國中小4700台冷氣的裝設，是全台首處完成班班有冷氣的縣市。適逢疫情後開學，市長林智堅2日特地前往三民國中關心孩子上課狀況，裝設冷氣讓孩子在舒適環境上課，也要在疫情期間讓學生口罩戴得住。

為了讓孩子們專心上課，竹市2018年規畫校園降溫計畫，2019年起投入4.5億元推動校園降溫計畫，以三部曲進行，首先編列預算，其次是改善老舊電力系統，最後一步則是裝設冷氣及調整契約容量，為全市46所公立國中小學4萬名學生打造舒適學習環境。

「全面裝設冷氣並不容易，不只裝冷氣，校舍整體電路系統皆需要更新。」林智堅強調，為提升學校冷氣品質、避免以最低標採購低價冷氣，造成日後故障頻率高且維修不易，市府鼓勵學校採用最有利標或評分及格最低標辦理採購，不僅有冷氣，更是優質節能的冷氣，擁有一級節能標章，以及完善的保固及維護保養後續服務。

林智堅2日至三民國中視察冷氣裝設情形，國中新生向他示範開冷氣後，教室窗戶四個角落都會維持開啟一個拳頭寬，讓室內空氣流通，有更好的學習環境，也做好疫情趨緩後的開學防疫工作。

三民國中校長丁淑觀表示，感謝市府補助學校改善電力系統及冷氣裝設經費，為三民國中88間教室裝設176台冷氣，讓全校約2160名師生不再因高溫影響課程進行，盼學生學習會更有效率、也讓學生情緒更穩定。