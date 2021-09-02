台中市北區市中心的「東興市場」是北區最大的傳統市場，幾乎天天湧入大量採買人潮，因市場周邊道路，如中清路、五權路及柳川東、西路、五義街等，均為北區重要道路，為強化東興市場採買民眾之行車安全，第二分局邀集交通局、建設局、里長、東興市場管委會及市警局交通大隊等單位，前往市場周邊道路會勘，改善當地交通。

台中市警第二分局長陳家銘說，相當重視市場周邊用路人交通安全，多次前往觀察該處交通狀況，發現柳川東、西路沿線多處路口未設號誌且幹、支道標示不夠明確，民眾穿梭在市場採買經常疏忽主、幹道路權問題，險象環生，尤其專注採購的民眾只要稍不注意，就可能發生交通事故，造成危害。

警方建議路權機關於柳川東、西路與文武街、五義街、五順街口及五常路口，增設閃光號誌，並於路面劃設讓路標線，讓民眾明確區分該路段幹、支道，並由警察機關加強取締該路段違停、逆向等重大交通違規，全力防制交通事故，確保民眾生命財產安全。

市警第二分局長陳家銘呼籲，民眾行經路口時應減速禮讓行人，駕駛車輛應注意標誌及標線，遵守相關交通法規，共同創造安全的交通環境。