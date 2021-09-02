縣府強調，目前不會撤站，但會在快篩量能允許下，協調增加台金航線運能，期盼防疫與生計取得新平衡。（李金生攝）

金門地區觀光產業公、協會及業者連署建議撤除機場快篩站，當地民眾反應不一，縣府接獲甚多鄉親及民代關切電話，強烈表達反對撤站，擔心金門會跟著淪陷。縣府強調，目前不會撤站，但會在快篩量能允許下，協調增加台金航線運能，期盼防疫與生計取得新平衡。

金門縣旅館商業同業公會、金門縣旅行商業同業公會、金門縣小客車租賃商業同業公會、金門縣計程車客運商業同業公會、金門縣遊覽車商業同業公會、金門縣導遊服務人員職業工會、金門縣領團解說員協會、金門縣旅遊發展協會、金門縣觀光協會、金門縣觀光特產協會及昇恆昌股份有限公司日前向縣府陳情，建議撤除機場快篩站，增加台金航線運能，期盼防疫與生計取得新平衡，早日走出經濟困境。

當地民眾看到媒體報導反應不一，有人拍手叫好，認為早就該這樣做，不然拖垮觀光，金門就跟著完蛋，大家等著喝西北風，並認為金門維持全台唯一「零」確診，實際沒甚麼意義，應學習與病毒共存，回歸正常生活才對。希望縣府多關心鄉親的生計，莫為了明年選舉而有任何政治考量才好。

但憂心撤站將「放毒」進來的鄉親，電話一通接一通打進縣府，強烈主張維持機場快篩站，繼續嚴格把關，一個都不能讓它進來，否則金門鄉親健康、安全受到威脅，一下子甚麼都完了，還談甚麼觀光？

縣府則強調，鄉親的聲音都有聽到，考量每日仍有新冠肺炎本土確診者，目前不會撤除機場快篩站，但會在快篩量能允許下，協調民航站盡全力增加台金航線運能。

縣府說明，因應新冠肺炎疫情趨緩，9月份學生陸續開學、中秋及國慶連假在即，金門縣政府在滿足鄉親緊急就醫、奔喪、基本交通需求等前提下，同步進行台金航線班機調整建議，已建議交通部民航局協調航空公司增加台金空運運能。

縣府觀光處長丁健剛表示，自國內疫情警戒調降為二級後，已陸續建議民航局協調航空公司增加台金運能，包括協調2家航空金門─台北航線放大機型改以321／320機型執飛，並協調華信航空放大機型以ERJ機型執飛、恢復金門─嘉義航線、金門─台中航線每日增為4班及金門─高雄航線配合增班並協調立榮航空放大機型以321機型執飛等作為，縣府仍將繼續留意台金空運訂位情形，視後續疫情變化及疫情指揮中心政策，持續向民航局做出航班滾動式調整的建議。