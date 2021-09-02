阿波羅全球管理公司（紐約證券交易所代碼：APO）今宣布，已由阿波羅關聯公司所管理的基金「阿波羅基金」完成Yahoo收購案，Yahoo前身為全球首屈一指的科技與媒體公司 -- Verizon Media；隨著交易結束後，Yahoo將成為阿波羅基金旗下的一間獨立營運公司，Verizon則保留該公司10％股份。

阿波羅公司合夥人Reed Rayman表示，「我們很期待與Yahoo的優秀人才一同創造公司的強勁動能，並將新Yahoo定位為一獨立營運的網路消費暨數位媒體領導者，以取得長期的成功；Reed Rayman表示，對Yahoo的下一階段感到非常興奮，也期待在阿波羅基金的投資下，帶動Yahoo整體業務持續成長，包括加速強化以客戶為優先的服務及商務能力、擴大其影響力並提升用戶日常體驗。」

Yahoo執行長Guru Gowrappan表示，Yahoo新時代將來臨，隨著收購完成，也迎來Yahoo獨立營運發展的新契機，接下來，Yahoo將為品牌及業務帶來全新的成長動能及創新，也期待和我們的新合作夥伴共創未來。」

近30年來，Yahoo為全球知名科技和媒體公司，在全球擁有近9億的月活躍用戶，使Yahoo成為網路世界中的第3大公司。Yahoo旗下擁有許多指標性的消費性新聞品牌與產品，以及具領導地位的廣告和媒體平台業務，阿波羅基金的投資將為Yahoo帶來全新的成長動能，並使消費者、廣告主、媒體合作夥伴以及員工因此受益。