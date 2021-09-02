商業總會向政府提出紓困建言，「堅決反對」調整基本工資，並指出，如果政府一定通過調漲基本工資，紓困行業調漲的資金部分由政府買單，等到商機恢復時再由企業自行負擔，商總就不會反對(調整基本工資)。

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商總今日舉行《降級不解封，產業會發瘋，服務業要喝西北風》記者會。

商總理事長許舒博表示，近期各界關注的基本工資，為員工加薪雇主責無旁貸，但是必須在政府獲利的前提下，就像政府為軍公教加薪，也是因為稅收有獲利。

許舒博指出，基本工資調整並不是表面數字調整這麼簡單，以調整5％為例，除原本基本工資24000元調整到25200元外；另外雇主還要負擔社會保險象是勞保、健保、勞退等，實際負擔會超過3萬元為30035元。

使得商總旗下的會員公司一致反對調整基本工資，包含餐飲、旅宿、零售批發等。

商總認為，由於今年經濟成長率成長高，政府若要通過調漲基本工資，那呼籲政府，紓困行業調漲的資金由政府買單，如此就可以接受，也不會擋政府照顧勞工的心意，等到商機恢復之後，再由企業自行負擔。