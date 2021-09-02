1名人妻崩潰陳述她的公公經常趁著全家出遊時偷拍她的照片，公公還會將照片傳給她看，並且說「媳婦身材真的很棒」、「好想抱抱妳」等話，甚至會傳沒穿衣服的照片給她，讓她嚇得直接封鎖對方訊息；她說丈夫做職業軍人很常不在家，她在家中面對公公常感到害怕，目前正準備存錢搬離家中。

該名人妻私訊臉書粉絲專頁「爆料公社」表示，她嫁入夫家已5年，日前驚訝發現她的公公常趁著全家出遊時偷拍她的照片，公公會假裝拍風景，實際是偷偷將鏡頭朝向她，公公事後還會將照片傳給她看，並且說「媳婦身材真的很棒」、「腰好細」、「好想抱抱妳」，還會傳送沒穿衣服照片給她看，讓她崩潰決定封鎖對方。

該人妻說，在她還沒封鎖公公之前，就選擇不回覆對方訊息，公公還會一直問她為什麼不回覆，之後就將照片收回；之後她仍不斷發現公公會偷拍她，某次對方甚至走向她、準備抱她，讓她嚇得趕快逃走，「我真的很害怕會不會哪天半夜就突然衝進我房間了」，她現在只能趕快存錢搬家。

該人妻說，她的丈夫是職業軍人，平時不在家，她也不敢將公公騷擾她的事情跟丈夫說，她崩潰地說「我現在要想到他（公公）的手機裡面有我的照片，而且不知道有多少張，我真的覺得很噁心！真的快受不了了」，最後她只好將此事傳訊給「爆料公社」小編，希望對方幫忙PO出爆料貼文。