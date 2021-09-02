國民黨主席候選人朱立倫今接受廣播節目專訪，對於2022年桃園市長選舉，朱立倫強調，桃園跟雙北不同，必須要由在地人出來選，若由他親自操盤，有信心桃園的勝率超過6成，朱也在專訪中向韓粉喊話，當時並非躲罷韓，「是韓要我低調不要講話」。

桃園市長參選人眾說紛紜，曾任桃園縣長的朱立倫分析，桃園市從過去到現在沒有一位外來的人來參選縣市長，都是桃園民意代表出身，「桃園市長人選一定要在地深耕」，即使搬到桃園市，也必須要居住一段時間。

朱立倫笑稱，有人開玩笑說，最希望桃園被朱立倫拿下來的應該是副總統賴清德，因為賴清德的對手是桃園市長鄭文燦，如果桃園丟了、國民黨贏了，那鄭文燦就掛一半了。

朱立倫表示，若他親自操盤，桃園勝率應該超過6成，影響勝率的變數是「不知道民進黨會出什麼奇招或怪招，派奇才來桃園」，這是比較難預測的部分，但以國民兩黨目前的在地人才來看，國民黨有很強烈的勝選信心。

對於有韓粉質疑去年前高雄市長韓國瑜被罷免時，都沒有看到他出面挺韓，朱立倫表示，他自己跟韓國瑜是好朋友請韓粉搞清楚狀況，當時韓國瑜叫他們不要講話，因當時想法認為先低調降溫，沒想到民進黨惡質總動員。

朱說，他要跟韓國瑜支持者說明，說他沒幫忙韓國瑜就是亂講，第一位宣布支持韓的就是他，而他擔任主委期間也是全力輔選，許多1450最近到他的臉書製造假新聞，有媒體也在罵他，他要向藍營群眾喊話，大家應該把槍口對準「塔綠班」。