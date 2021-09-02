王男在家自行打造噴射腳踏車圓夢。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

從事汽車美容的王姓男子，為圓小時操控模型噴射飛機的夢想，找大學教授設計，花33萬打造渦輪噴射引擎自行車，在郊區無人街道測試，影片上傳網路引發熱議，遭警方開出噪音勸導單，王男2日表示，台灣已有大學測試過噴射單車，盼打破噴射單車時速333公里的世界紀錄。

37歲王男家住安南區，在安平區從事汽車美容業，他從小就夢想擁有遙控噴射飛機，長大後才知道玩遙控飛機需要長時間訓練，並要有一定的場地才行。

為圓操控駛噴射機械的快感，王男先花15萬買1輛可以承受高速衝力的公路車，再花18萬到噴射飛機模型店買模型機噴射引擎，以煤油裝入700CC水瓶中當燃料。請大學教授幫忙在車身設計符合高度強度的引擎架，花3周改造完成。

王男已自行測試騎過好幾次，很喜歡噴射引擎轉速時發出的聲音，「跟噴射機一模一樣」，一開始測試時覺得速度很快，甚至有點害怕，騎幾次之後才習慣。

王男最近拍攝噴射單車的測試影片傳上網路，時速高達133公里，引起網友熱議，警察也找上門，最後開出噪音勸導單，讓他不得不暫時將引擎拆下。

王男表示，噴射單車在世界各國很常見，台灣也有大學航太科系做過研發實驗，這項世界紀錄為時速333公里，他盼台灣法規完整後，可找到符合的道路作實驗，他希望重新打造更穩定的車架，加裝第2顆噴射引擎，一舉打破世界紀錄。