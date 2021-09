法務部指出,行政院院會今天通過刑法施行法第9條之1修正草案,將「妓女戶」用語改為「性交易場所」,以保障性別人權,並符合「消除對婦女一切形式歧視公約」的規範。

法務部新聞稿指出,為落實聯合國1979年消除對婦女一切形式歧視公約(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women),以消除對婦女一切形式歧視,健全婦女發展,保障性別人權及促進性別平等,我國於100年6月8日制定公布「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」,並於101年1月1日施行。

法務部官員指出,因CEDAW公約第5條規定,締約各國應採取一切適當措施,以改變男女的社會和文化行為模式,消除基於性別而分尊卑觀念或基於男女任務定型所產生的偏見、習俗和一切其他做法,法務部以此規定意旨,主動檢視國內相關法律。

針對中華民國刑法施行法第9條之1規定尚有「妓女戶」之用語,恐損及性別人權,隱含從事性工作者等同女性並具有歧視的刻板印象,因此研究提出修正草案,經陳報行政院審查後,於今天經行政院院會審查通過,將送請司法院會銜後,再送請立法院審議。