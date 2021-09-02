台中市民搭乘公車十公里免費綁定電子票證逾八個月，日前傳出中市公立國中畢業生，因畢業被取消市民優惠資格致使票證被扣數次款項；台中市議員張耀中等人，今天在市議會要求交通局應主動清查各級學生符合資格，但仍然被溢扣公車票錢的人數，應主動聯繫返還不當得利的金額。

張耀中說，校園巡迴綁卡共有11萬人用自己的電子票證綁定，而今年高中職畢業生約有7萬7000人，還有為數不少是台中市民也是學生身份而被溢扣的有待整理，但市府應主動補起系統錯誤的問題主動抓漏。

張耀中指出，被取消市民公車優惠的學生，交通局還指稱要在開學後由使用人再行綁卡，何不再辦理一次校園巡迴綁卡，或由系統比對名單，主動恢復資格？

中市綁卡人數已超過138萬人次，根據人口遷移資料，每月約有近萬人遷移出台中市，目前管理系統多久會知道？長期下來隱性市民綁卡資格變多，萬一綁卡數字達到一個規模，這樣免費公車政策還能省下預算嗎？

交通局強調，市民戶籍移出台中市，目前約1個月由系統比對一次資料，經資料庫核對後，原有的綁定卡片即喪失優惠資格，使用人須重新綁定。