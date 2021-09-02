屏東警方今年4月間破獲「民宅製毒工廠」，起獲安非他命成品、半成品共25公斤重，市價初估3000萬，而警方繼逮獲李姓、呂姓2嫌後，7月下旬又循線抓到主嫌黃姓金主，成功攔阻毒品流入市面，而3嫌日前經檢方偵結後，全依毒品罪嫌起訴。
警方指出，屏東刑大與屏東警分局於今年4月16日在屏東市建國路某民宅，查獲以李姓犯嫌為首的製毒工廠案件，現場查扣二級毒品安非他命成品、半成品毛重共計25公斤，如流入市面到毒品人口手裡，每人以施用1公克計算，大約可提供約2.5萬人次施用，所幸同仁即時將嫌犯查緝到案，防止毒品危害國人。
警方調查，李姓、呂姓及黃姓犯嫌等3人，因覬覦販毒有豐厚利潤，而藏身民宅違法製毒。警方接獲情資後，立即組成專案小組展開調查，並在攻堅時成功攔截準備駕車離開的李姓及呂姓等2嫌，而後於7月下旬溯源查到幕後金主黃姓犯嫌並拘提到案，全案始告偵破，經檢察官於8月間偵結起訴在案。
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