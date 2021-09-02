9月9日國民體育日，體育署因應疫情提供民眾在家就可以參與的運動課程，將於i運動資訊平台開辦「i運動線上教練課」，邀請東奧國手「柔道男神」楊勇緯、「射擊甜心」證件妹吳佳穎以及體操「世界貓王」唐嘉鴻、海選的7位國民體適能指導員及KOL、藝人陪民眾一起居家運動，還有機會獲得好禮，歡迎全民動起來讓民眾在家也能規律運動。

「增強防疫力，運動要規律」，體育署「i運動」粉絲團與Youtube平台本月每周五、六、日開設20堂線上免費運動課程直播，將由體育署認證之國民體適能指導員進行直播授課，並跨界邀請東奧選手、KOL、藝人陪民眾運動，讓民眾在家中就能跟著專業教練一起運動。課程內容包括徒手肌力訓練、抗力球有氧、拳擊有氧、彈力帶、瑜珈及TABATA等多樣化運動項目，還有機會獲得好禮，歡迎全民動起來，報名網址：https://reurl.cc/eEeKRR。

體育署表示自今年疫情爆發後，「i運動」粉絲團招募國民體適能指導員投入線上教學，從超過百封履歷中遴選13名教練進行精進課程後，再選出7名國民體適能指導員組成9月的「i運動線上教練課」師資陣容。

這群國民體適能指導員臥虎藏龍，其中開設「全方位肌力訓練課」的教練陳婕婼，是知名運動品牌合作教練；教練李珮羽則是「運動皮質區體適能訓練所」創辦人，畢業於台大腦與心智科學研究所，將從運動醫學角度，教授民眾在沒有器材輔助下，如何輕鬆提高或降低訓練難度。

「i運動線上教練課」不僅免費，每堂課還有奧運國手、KOL、藝人輪流上線陪伴民眾一起運動。奧運國手包括在東京奧運拿下柔道銀牌的楊勇緯、拿下25公尺手槍第5名的射擊甜心證件妹吳佳穎、以及曾在體育表演會上擔任表演嘉賓的唐嘉鴻，其表演片段超過92萬點閱人次。另外還有運動綜藝節目《全明星運動會》班底小春Kenzy、比利等超人氣明星，趕緊手刀報名就有機會和他們一起當同學。

此外，體育署為鼓勵全民運動還有三波的多重抽獎活動，有機會抽中Apple Watch 6、Air Pods Pro、筋膜槍等禮品，鼓勵民眾除了自身參與運動外，更可以將親朋好友拉入規律運動的生活型態，讓民眾有得動又可以拿好康，希望透過國民體育日線上系列活動，鼓勵全民投入運動行列，齊心抗疫之下，也透過居家運動強健體魄雙管齊下，在後疫情時代打造全新運動模式，詳細活動資料請上臉書搜尋「i運動」。