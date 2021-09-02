國際地球科學奧林匹亞競賽甫完賽，台灣共獲得4金1銀及國家團隊野外考察銀獎佳績，國際排名更與澳洲並列冠軍，表現優異，其中1面金牌得主蔡銘哲，目前就讀國立花蓮高中3年級，儘管備賽過程不順遂，他卻毫不放棄，甚至苦讀到深夜，最後成功替學校爭光，更成為花蓮之光。

2021年第14屆國際地球學奧林匹亞競賽，因疫情改採線上舉行，共33個國家、199名學生參賽，競賽內容安排各國學生以國家團隊野外考察模式進行分組簡報，並讓學生以國際小組編制，藉線上方式與其他國家學生進行地球系統專題及火星任務，提升團隊合作及科學探究素養。

蔡銘哲是花中數理資優班學生，在導師黃聖智與指導老師侯統源培訓下，在全國近1萬人的初賽中脫穎而出，取得複賽資格，再與近500人競試，爭取前30名國手選訓營的資格，最後再經2週培訓與測驗，一路過關斬將，當上國手，更站上自然科學競賽的最高殿堂，獲得金牌。

蔡銘哲坦言，競賽前，其實都在準備物理競賽，因此在備賽過程中，常認為能力比其他人差，不過遇到不懂的地方，或是不會的問題，直接請教老師、同學，想盡辦法找到答案。競賽過程中，不僅和西部一流學生合作培訓參賽，視野開拓與合作經驗，受益良多。

侯統源說，地球科學是龐雜且綜合的科學，需要跨領域的知識和素養，蔡銘哲自認能力較差時，準備更加認真積極，停課不停學期間，甚至和學長、同學在線上討論到凌晨1、2點；他認為，與同儕一起學習效率好，藉整體學習環境營造，可讓學生彼此進步。

黃聖智則說，蔡銘哲學習過程十分自律嚴謹，設定目標後一定全力以赴，且不侷限學習方向，加上他不自滿也不驕傲，反而謙遜接受不足，更加用心學習，這樣的學習態度值得其他學生借鏡。

花中校長楊鵬耀也在今天表揚獲獎學生，國際奧林匹亞競賽是所有自然科學競賽最高殿堂，花中學生近年已有10人獲選國手，拿到9面世界金牌，成績優異，感謝教學團隊，「團隊力量可以創造出教育上的無限可能」，更讓大家看到偏鄉孩子的潛力。