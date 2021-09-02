農委會日前宣布9月1日起全面禁止廚餘養豬，導致目前每天約1200公噸的養豬廚餘無處可去，通通都要進了焚化廠及掩埋場，但環保署說，其實現行所有的生廚餘及熟廚餘每天約2000公噸，以現有的量能處理是沒有問題，但宥於堆肥或生質能發電都是生物性反應，不能全部都轉換，預估要2至3個月的時間才能全部轉換過去。

據環保署掌握，受到餐廳紛紛復業、學校開學等影響，禁止廚餘養豬首日，回收至各縣市指定場所的「原養豬廚餘」（熟廚餘）約1200公噸，但通通都進到焚化爐及掩埋場。

環保署督查總隊科長李易書表示，目前推估平均1天約有1200公噸的養豬廚餘，但目前全台各地的生質能或堆肥廚餘的處理量能是足夠的，但宥於堆肥或生質能發生是生物性反應，如果一下子把熟廚餘都加進去其中，微生物可能會全部死掉，因此要慢慢調整，大概要2至3個的時間處理。

但李易書提及，生廚餘含水率較低，可以直接使用，但熟廚餘含水率較高，要脫水後才能送至堆肥廠再利用，因此如用2000噸廚餘、含水率7成推算，每天會產生約1400噸的廚餘液，目前則協調由內政部營建署所管理的下水道單位處理。