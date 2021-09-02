由慈濟與民間企業爭取捐贈的第一批93萬劑BNT疫苗今天抵台，新北市長侯友宜2日表示，感謝民間單位為國人健康努力無怨無悔付出，讓台灣疫苗覆蓋率盡速達到群體免疫。

侯友宜表示，新北市今天沒有本土確診個案，疫情穩定控制往下走，繼續努力穩穩回到沒有狀況的時候，這2天零確診，仍要小心翼翼戒慎恐懼，謝謝市民支持配合。

侯友宜說，這次要特別慈濟與民間企業，為國人健康努力無怨無悔爭取國外疫苗快速到台灣，看到輝瑞93萬劑進來了，新北市與國人都心存感激，希望儘速讓疫苗覆蓋率達到6成。