財政部官網的「節稅秘笈」指出，民眾提前規畫財產分配，除運用每年贈與免稅額220萬元額度如分年贈與財產給子女以節稅，另可先將財產贈與配偶，未來個人過世時因遺產額度較少，可有效節省遺產稅。

首先，依遺贈稅法規定，每人每年都有贈與他人220萬元財產免稅額，只要個人當年度贈與他人財產價值未超過220萬元，統統免課贈與稅。

另外，如果個人贈與配偶，依照遺贈稅法規定，不會計入贈與總額，等於完全免課贈與稅。

換言之，如果能分年贈與220萬元財產給子女或他人，加上贈與財產給配偶，即可達到移轉財產免課贈與稅。

不過，財政部也指出，我國遺贈稅法第15條規定過世者生前兩年內贈與配偶、親屬財產仍需併入遺產課稅，因此個人如果要移轉財產給子女或配偶，應及早規劃才能達到節稅目的。

官員也強調，提前贈與財產還有一大好處就是節省未來的遺產稅，我國現行遺產稅免稅額為單件1200萬元，而遺產稅扣除額包括喪葬費123萬元、配偶493萬元、直系血親卑親屬每人50萬元等項目。

官員表示，如果個人遺產確定超過遺產免稅額、扣除額總和，若能及早規劃把財產贈與給繼承人或他人，未來遺產總額較少，甚至可免課遺產稅。

舉例來說，A有一名配偶與獨生女，若A在65歲時，名下有價證券4千萬元、銀行存款2千萬元。

如果A未提前規劃且在77歲過世，則遺產總額為6千萬，扣除遺產免稅額與扣除額總和1866萬元（免稅額+配偶扣除額＋直系血親卑親屬扣除額），還有4134萬元需計遺產稅、適用10％稅率，遺產稅負為413.4萬元。

但如果A提前在65歲贈與配偶2千萬元財產，另每年贈與女兒220萬元財產且長達十年（65歲至75歲，免列為過世前兩年贈與行為）合計為2200萬元，則遺產總額僅剩1800萬元，因低於遺產免稅額與扣除額總和，免課遺產稅，相比未規劃者有效節稅。