雖然中秋將至，但因著疫情的影響，民眾仍不能鬆懈而進行群聚，foodpanda就看準了消費者今年在家團聚一堂、居家烤肉的需求，中秋檔期預估整體訂單將較去年同期成長約20%之下，業者特別推出了高檔烤肉食材、精選烤肉餐廳外送，還有上百款中秋禮盒，從美食餐廳到生鮮雜貨都能搭配各項優惠，一鍵下單即能把應節食品送到家中。

此次foodpanda就推出了不少像日本A5和牛、生食級干貝與天使紅蝦等直送到府，在家也能享受高級食材之餘，更特別與台灣知名燒肉品牌「胡同燒肉」合作，於中秋期間推出「胡同中秋燒烤小資組」，精選多款牛排、松阪豬及花枝軟絲的海陸組合，就連熊貓超市也有販售新鮮有機蔬菜及各式烤肉用具，在家烤肉半步都不用出門最方便。

foodpanda生鮮雜貨網羅舊振南、手信坊、郭元益等32家知名商店，百款創意、美味並俱的中秋禮盒只要一鍵下單即可送到府上。（foodpanda提供）

至於不想自己動手烤的懶人族，則可選擇知名和牛專賣店「老乾杯」，提供日本 A5 和牛、西班牙伊比利豬的高檔燒肉便當，或是首爾人氣名店「新村站著吃」，讓消費者不用出門、更不用在店中站著，也能享受美食；上舊振南、手信坊、郭元益等32家知名商店，上百款創意、美味並俱的中秋禮盒也能透過foodpanda送上。8日到30日期間，熊貓超市限時烤肉優惠，單筆訂單滿999元，輸入優惠碼享250元折扣；30日前購美食外送指定烤肉餐廳滿399元，輸入優惠碼單筆訂單現折80元；21日前凡訂購生鮮雜貨指定中秋月餅商店滿799元，輸入優惠碼即享200元折扣。