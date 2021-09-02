菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕昨晚證實，包括執政黨在內，多方跟他接觸徵詢明年角逐總統大位意願。小馬可仕也表態，正考慮出馬參選。

小馬可仕（Bongbong Marcos）2016年曾參選副總統失利，以些微差距敗給隸屬反對陣營的羅貝多（Leni Robredo）。

小馬可仕昨晚接受「菲華青年企業家商會」邀請，線上發表主題演講。有記者提問，數個政黨表示，若小馬可仕有意競逐下屆國家元首，他們願相挺；但若小馬可仕只想選副總統，這些政黨不會支持他。

小馬可仕回應表示：「我們的支持者說，如果你看民調，我選總統的話，民調表現比選副總統好。」

他表示：「所以，是的。我想這是普遍的看法，我真的…我們很多支持者就是希望我選總統。」

小馬可仕說：「這就是我考慮（參選總統）的原因，因為真的有人支持我。」

馬尼拉廣播公司（MBC）7月下旬民調顯示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和長女薩拉（Sara Duterte）父女檔分別在下屆副總統和總統選舉民調中獨占鰲頭，取得15.6%和25.4%支持。

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，且正副元首由人民分別投票選出。因此，杜特蒂在下屆選舉只能競選總統以外的職位。

至於小馬可仕，同份民調顯示，他若角逐總統，支持度達17.7%，僅落後薩拉；但小馬可仕若參選副總統，只有10.8%受訪者支持。

菲律賓總統大選將於明年5月登場，候選人登記日為今年10月1日到8日。隨著登記日臨近，各政黨與有意參選者動作頻頻，政界傳言四起。

杜特蒂和薩拉隸屬不同政黨。薩拉於2018年成立「變革聯盟」（HNP），擔任黨主席；杜特蒂所屬的執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）近來則面臨分裂。

杜特蒂同黨的拳王巴喬（Manny Pacquiao）人馬8月29日選出參議員皮門特三世（Aquilino Pimentel III）為新任黨主席，試圖把杜特蒂趕下主席大位；但杜特蒂支持者拒絕承認黨主席換人，領導權之爭白熱化。

小馬可仕說，執政黨兩個派系都向他徵詢角逐總統意願，但他可能代表哪個政黨參選，仍充滿變數。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，薩拉昨天說，杜特蒂親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）向她表態，若她參選總統，他願擔任副手競選副總統。

薩拉8月25日在社群媒體發表聲明，指杜特蒂私下跟她證實，克里斯多福．吳將與他搭檔競選下屆正副元首，希望她支持。若她本人有意參選總統，杜特蒂則希望薩拉選擇克里斯多福．吳作為副手。