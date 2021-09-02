正德(2641)在8月2日董事會通過訂造2艘4萬噸輕便型高效節能散裝船，每艘造價不高於3,000萬美元，今日正式與Mitsui & Co., Ltd.簽訂合約，在日本Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd.建造新船，預計2023年上半年交船。正德董事長蔡邦權表示，公司今年持續規畫再造2艘4萬噸輕便型高效節能船。

正德指出，船隊規畫方面，由於今年第2季起二手船舶交易市場熱絡，正德第3季購置2艘現有船加入船隊，及9月處分一艘舊船，藉以提升船隊營運效率，截至第3季季底正德船隊達到18艘，公司船隊競爭優勢將可進一步提升。

受惠今年海運需求大增，正德今年上半年合併營收4.89億元，年增63.30％，毛利率28.32％，稅後盈餘1.0億元，年增249.01％，每股盈餘為0.66元，由於海上運輸需求持續升溫，下半年運價仍有向上的空間，正德樂觀看待2022年。

業界估計由於大陸、印度、越南、馬來西亞等地區疫情嚴峻及大陸舟山、寧波領港分流上班，天津塞港，偏航、加油、等待裝卸貨、PCR檢測，船員更替困擾延誤均影響運力之減少達三分之一以上，加以貨櫃供需失衡外溢到散裝，目前具備載運貨櫃的多功能遠洋散雜貨輪更為搶手。以目前航運供需、疫情情況，航運景氣上揚應可維持到2024年，缺船缺櫃狀況才能紓解。

目前散裝輕便型新船訂單數僅增幅低於10％以下，相較過去10年間各船型運力增幅約15％以上明顯偏低，加上環保新規陸續上路，老舊船舶航行時必須減速甚至提前淘汰，保守估計要達到供需平衡需要幾年時間。