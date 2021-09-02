美股隔夜漲跌互見，那斯達克指數改寫新高！台股9月天出師不利呈現連2跌，今日向上挑戰頸線遇強大賣壓，一舉失守5日線及季線大關！早盤由晶圓三雄台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)及IC設計族群矽力-KY(6415)、聯發科(2454)、創意(3443)等聯手點火，帶領指數奔抵17523.16點，企圖挑戰頸線不成，獲利了結賣壓紛出籠，電子、金融、傳產無一倖免，指數翻黑後一路殺低，終場加權指數收在今日最低17319.76點、大跌154.23點，丟失守五日線及季線關卡，成交值為3473.57億元。今日外資(不含外資自營商)賣超24.0153億元，投信賣超5.3728億元，自營商賣超4.7985億元，三大法人賣超34.18億元。

電子股早盤掌多頭兵符，一度占大盤成交比重近65％，惟相繼出現漲多拉回，衝擊市場信心，晶圓三雄台積電(2330)震盪翻黑收在最低607元，聯電(2303)衝上67元寫21年高價後漲幅全吐光，世界(5347)則霸氣十足，盤中159.5元、收盤153元雙雙站上歷史巔峰；IC設計族盤初走路有風，股王矽力-KY(6415)衝上天價4475元後翻黑小跌，聯發科(2454)受惠對手高通成本上漲，股價連2紅站穩月線，矽智財概念股沾光晶圓漲不停，M31(6643)盤中亮燈漲停，智原(3035)、創意(3443)抗跌有撐，力旺(3529)創高後呈現拉回走勢。面板股三虎同遭賣單調節，友達(2409)、彩晶(6116)、群創(3481)全面收黑。

金融、傳產股成空頭大本營普遍走疲，富邦金(2881)、元大金(2885)、開發金(2883)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、新光金(2888)下跌1%起跳，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)全數走弱；鋼鐵股殺聲隆隆整體氣虛，新鋼(2032)、東和鋼鐵(2006)、春雨(2012)、聚亨(2022)、彰源(2030)、燁輝(2023)、盛餘(2029)、官田鋼(2017)、中鴻(2014)等傷勢慘重。航運股風雨生信心抗震有撐，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)穩住陣腳力守盤上，散裝航運族群四維航(5608)、台航(2617)、中航(2612)、裕民(2606)、新興(2605)攜手向前行。

台股9月天迎來烏雲，繼昨日結束連7紅漲勢後，今日顯露疲態遭高檔賣壓調節，連續失守五日線及季線城池。外資在台股亦終結連4買，今日翻空賣超24.01億元。分析師指出，美國近日揭曉多項經濟數據皆出現下滑跡象，加以Delta新冠變種病毒疫情升溫，使民眾對當前經濟情勢及短期經濟展望較不樂觀。台股短線急彈1200點，9月來呈現連二跌，已回到前波起跌點附近，加上科技產業景氣第四季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動，預期指數短線恐陷入震盪整理，建議謹慎選股，保守操作。

目前資金面憂慮暫緩，產業趨勢成觀盤重心，電子股聚焦半導體漲價受惠股及IC設計次族群；傳產股看好鋼鐵、節能等政策加持股，四族群可望輪動接掌多方令旗。台股基本面仍維持正向，雖然有缺料、東南亞疫情等因素干擾，但大型股基本面未受影響，晶圓代工、航運價格調漲，有助於下半年獲利，電子股最近也有回流跡象，資金有機會在電子、金融及傳產間健康輪動。