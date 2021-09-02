45歲女星季芹在演藝圈出道29年，見過各種大風大浪，也曾被小人陷害，她在節目中爆料，早年被一名節目女搭檔在記者會潑髒水，聲淚俱下地指控自己大頭症、愛遲到，讓她氣到馬上請辭該節目，不願再跟雙面女搭檔合作。

季芹最近在節目《媽媽好神之俗女家務事》表示，入行一陣子後得到某節目的主持棒，製作單位請她找比較熟悉的藝人朋友當搭檔，就不用重新培養默契，季芹靈機一動推薦朋友的朋友，想不到竟是噩夢的開始，「我（錄影）從來不遲到，因為我超想早回家，所以超準時到的，但她（搭檔）每一次錄影永遠遲到超過三十分鐘以上」某次節目開了發表記者會，記者會結束後季芹又火速回家，結果離開不到五分鐘，就接到公司來電說：「那個女生在記者會現場哭了！」

原來該女搭檔趁季芹不在，哭哭啼啼地在記者面前指責她錄影愛遲到、耍大牌、不給講話空間，季芹不甘無端被抹黑，氣得想要趕回現場說清楚，可惜記者會已結束，「超嘔的，後來那個節目我立刻請辭，我就覺得我沒辦法做！我走了！因為我就受不了！」讓現場來賓都忍不住為季芹叫屈，認為該請辭的應該是那個女生。