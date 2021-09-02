陳文政說，這些無法處理的垃圾，只能堆置在垃圾暫置場等待焚化，產生的臭味嚴已重影響周邊居民的生活品質。（陳世宗攝）

台中共有3處垃圾焚化廠，因處理量有限每日無法進廠焚化一般垃圾成「待處理垃圾」，從2017年約26噸爆增至2021年134噸。市議員陳文政說，近五年來台中一般垃圾總量幾乎持平，但「待處理垃圾量」卻年年暴增，顯見焚化爐處理效率逐年遞減已成大問題。市長盧秀燕說，將持續推動焚化爐汰舊換新。

陳文政指出，台中市三座垃圾焚化廠，當初設計每日處理量都有900噸，但2020年文山焚化廠每日處理量僅剩537噸，后里焚化廠也開始出現老化的跡象。焚化爐陸續老化，導致待處理垃圾量節節上升，已從2017年每日約26噸，爆增至今年每日約134噸。

陳文政說，這些無法處理的垃圾只能堆置在垃圾暫置場等待焚化，產生的臭味已嚴重影響周邊居民生活品質。同時間焚化廠外時常有民間的垃圾車大排長龍、苦苦等待；民間清運業者也因無力處理垃圾開始「以價制量」，近幾年不斷提高大樓社區清運費用導致民眾荷包失血。

市長盧秀燕表示，只要有人在的地方就會產生垃圾，為維護環境垃圾處理是相當重要的議題，市府不僅持續關注考量空氣品質，也持續推動焚化爐汰舊換新，規畫相關計畫期程。

環保局長陳洪益說，市府規畫文山焚化廠汰舊換新改善工程，以全廠設備汰舊換新為目標，並推動再生能源焚化爐，並借鏡國際新穎爐床技術及空污防制設備經驗，盼汰舊換新後恢復每日900公噸焚化處理量能，有效降低焚化後空汙物排放量，提升周圍環境品質。

陳宏益強調，針對清運公司若有亂漲價、惡意棄單情形，環保局將依總量管制原則，計算社區移轉垃圾量比例，扣除原業者與社區簽訂的垃圾處理量，藉此抑制業者收益；日前透過台中市廢棄物清除處理商業公會公告予台中市民營清除機構，切勿以環保局減量為理由，惡意哄抬價格或直接單方面終止合約，維護市民權益。