電動車改變汽車供應鏈樣貌，全球接連爆出「車用晶片荒」及「電池荒」，歐洲汽車晶片供應龍頭廠意法半導體(STMicroelectronics)執行長7月底更直指，這波車用晶片荒至少會持續到2023年；國泰全球智能電動車ETF(00893)基金經理人游凱卉表示，市場對電動車的需求未減，今年上半年銷售量更出現爆炸性增長160％，需求增幅超出預期，反映出美歐各國政府政策扶植已開始發酵，更預示電動車長線10-20年將迎來的百兆商機。

游凱卉指出，受疫情衝擊，半導體產業缺工缺料情形嚴峻，但市場對電動車的需求卻絲毫未減，去年銷量逆勢年增長逾40％，今年上半年銷售量爆炸性增長；根據產業趨勢與經濟研究中心(IEK)預估，明年全球電動車對電池需求達480千兆瓦(GWh)，這樣的需求量將逐年擴增，預估未來十年電池需求量，將從2020年不到200 GWh飆漲至3000 GWh，增幅逾15倍。

環顧全球車用半導體及電池產業，誰有機會在這波掀起的車用晶片荒、電池荒中率先受惠？游凱卉表示，去年年全球車用半導體總產值逾370億美元，其中，車用半導體大廠英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半導體(STMicro)即握有全球近3成市場大餅；至於電池產業中，當前LG化學、三星SDI、Panasonic及比亞迪，其合計已拿下全球電動車電池高達6成市佔率，預料在市場大者恆大下，這些產業龍頭指標廠料可率先受惠且受惠甚深。

車用晶片荒、電池荒凸顯電動車需求殷切，相關供應鏈獲利及股價未來有望水漲船高，投資人若想搭上電動車熱潮，可從投資涵蓋一籃子股票概念的ETF入手，如目前規模近新台幣190億的國泰智能電動車ETF(00893)，追蹤「ICE FactSet 全球智能電動車指數」，前十大持股囊括特斯拉、恩智浦、英飛凌、LG化學、比亞迪等國際龍頭大廠，30檔持股中合計有超過4成比重投資在車用半導體與新能源電池供應鏈，因掌握到這波晶片及電池荒需求推升的相關供應鏈表現，使該指數近期表現無畏疫情及聯準會擬縮減購債等消息影響。

根據Bloomberg資料，近1個月ICE FactSet 全球智能電動車指數上漲約6.5％，不僅勝過其他電動車相關指數，也明顯完勝台股大盤下跌0.26％、特選綠能及電動車指數跌幅約負2.2％。預期晶片及電池需求將續推升智能電動車指數表現，投資人可分批進場或採定期定額入市掌握電動車產業爆發商機。