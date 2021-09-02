除了Delta外，台灣日前出現首例哥倫比亞變異株，已被世衛組織（WHO）列為「需留意變異株」（Variants of Interest），並命名為「Mu」變種病毒。對於國內目前只打第一劑疫苗，面對未來越來越多變異株威脅，保護力是否足夠？指揮官陳時中回應：「大家沉住氣，一件一件解決」。

目前國際出現南非新變異株c.1.2，以及Mu，且外媒報導，Mu具有疫苗免疫逃脫。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，無論是南非新變異株或是Mu的序列，有許多突變都和疫苗脫逃有關，這並非指抗藥性，而是會讓疫苗保護力下降，但這還需要後續研究去確認這些變異株是否真會導致保護力下降，目前仍是處於臆測、擔憂的狀況。

羅一鈞表示，之前也說明過，哥倫比亞變異株Mu是比最高度關注的變異株次一個等級，也就是「需留意變異株」，目前國內僅有一例除了哥倫比亞變異株外，還沒發現第二例。

面對越來越多變異株，國內至今接種政策打一劑是否保護力不足？陳時中回應，大家還是要沈住氣，一件一件解決，疫苗難以對抗新變異株這部分，外界是有這樣臆測，但尚無法證明，並再度強調，只打一劑的話，有打總比沒打來得好，這是利大於弊。