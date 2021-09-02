學生族群最快9月中開始接種BNT疫苗，恐和10月的季節流感疫苗撞期。指揮中心發言人莊人祥說，根據專家會議，無論接種哪種疫苗，只要間隔7天即可，以分辨不良反應。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，12歲至17歲學生族最快於9月中開始接種輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但緊接著10月又是每年施打流感疫苗的季節，兩種疫苗接種需間隔多久、出現不良反應該如何認定，引發關注。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，先前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家曾建議，應該接種兩劑COVID-19疫苗後再接種其他疫苗，但近期參考他國規定，已改為無論哪一種疫苗，只要間隔7天即可接種。

不過，萬一接種者出現不良反應，該如何認定是哪一支疫苗所引起。莊人祥說，為了避免疫苗交叉反應以及難以釐清不良反應的問題，才會訂定7天接種間隔，主要就是用來評估不良反應。

另外也有人好奇，若家長簽了同意書，但學生不想打疫苗，或學生想打卻沒有家長同意，該怎麼辦。

指揮中心指揮官陳時中表示，根據規定，學生接種疫苗前都必須取得家長同意書，但如果學生不願意，可以拒絕施打。