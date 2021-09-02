疫苗接種政策變來變去，民怨四起，國民黨立委李貴敏痛批，明明該按年齡與染疫風險依序施打，但青壯世代卻成疫苗孤兒，據說民進黨支持度正如雪崩般的年輕人卻能開放先打，質疑政府是不是打算用疫苗在政策買票、綁樁首投族。

李貴敏在臉書上表示，由台積電、鴻海及慈濟捐購的首批BNT疫苗今抵台，原本稱郭董買BNT「很困難」的陳時中也前往接機。事實上，在無能的民進黨政府操作下，台灣民眾搶疫苗已成常態，每天上演爭逐疫苗的飢餓遊戲。

李貴敏直言，指揮中心應說明為何政策急轉彎，置300多萬名已上網加選BNT的民眾於不顧？難道看不到民眾都在質疑政府是不是打算用疫苗在政策買票、綁樁首投族嗎？幾百萬青壯族群與中產階級有多卑微，該淪為疫苗孤兒？這樣公平嗎？

李貴敏表示，尤其眼看民間團體促成了BNT疫苗採購，唾面自乾的官員現在更大言不慚地搶功，搶到連簡體中文「復必泰」都說讚；甚至，陳時中還說AZ可以混打BNT，「進來的 BNT 足供年輕人接種第一劑嗎？」

李貴敏說，現在各類優先人員的認定全由中央獨力認定，指揮中心權力坐大到心中無人，高中、國小老師是第 7 類維持國家安全與社會機制運作者，然而，大學教師施打疫苗卻遙遙無期，李貴敏呼籲，行政院長蘇貞昌應對被遺忘的大學教授說清楚。