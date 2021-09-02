孫淑媚奪后呼聲高。（公視提供）

李奕樵雙料入圍男主角獎及新人獎。（公視提供）

第56屆電視金鐘獎2日公布入圍名單，鍾欣凌以家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》毫無懸念入圍女主角獎，將與《天橋上的魔術師》孫淑媚、《若是一個人》孫可芳、《羅雀高飛》李維維及《女孩上場》蔡嘉茵等勁敵同台競逐，角逐她第三座金鐘后座；12歲的素人童星李奕樵以《天橋上的魔術師》雙料入圍，除了與施名帥、唐治平、許傑輝、薛仕凌角逐男主角獎，也同入圍最具潛力新人獎，薛仕凌並以《做工的人》入圍迷你劇集男配角獎，表現出色！

此外，有53年天氣預報經驗、已於5月31日退休的76歲氣象主播任立渝，為今年特別獎項得主。

評審委員會主任委員曹瑞原表示，因為疫情影響，今年戲劇作品不像往年那麼多，遺珠有很多是很棒、很資深、經驗豐富的演員，評審會期待他們有更多突破，遺憾沒有，有幾位演員在影視產業表現一直非常好，但其他人能突破，就因為這樣的想法給了不同的人入圍；此外，以往在金鐘獎少被注意的，例如八點檔的演員，大家都在這產業努力，他們的努力有看到。

曹瑞原表示，今年評審過程中沒有太多爭議，評審希望找到新血，不會只把評審角度放在比較熱門的戲劇上，是完全打開來，他以入圍男女主角獎項的《羅雀高飛》李維維、《生生世世》薛仕凌為例，兩人參演的劇種過去在金鐘獎不是那麼容易入圍，但每個人都在各自位置上努力，應該被肯定，於是就入圍了，沒有太多爭議，「評審比較大的渴望，是希望這次新血有被看到」。

對於年僅12歲的李奕樵雙料入圍，他說，以李奕樵一個小孩要撐住整個《天橋》拍攝期，更何況是素人、沒有演戲經驗的小朋友真的不容易，且回歸專業角度，在幫助那部戲、讓故事更靈動、讓觀眾投入方面，他完全都做到，沒理由不入圍，寫《天橋》故事開展也是由他為主。

被問及今年評審大方向，他說評審永遠的大方向就是對專業的肯定、戲裡的表現，至於「遺珠」，他提及李立群、楊麗音，以及他個人很喜歡的邱澤、陳意涵、林心如都是，他們對台灣的影視產業都有其獨特貢獻與成績，這次不是他們不好，也不是演技問題，而是期待演員繼續突破自己，以及劇本題材的更多開發。 他舉例「當然可以把李立群放進來，不會有質疑，劇本身是完全沒有問題的，只是會期待如果能有更多突破、跳脫之前的表演，但這不是演員的問題，就是涉及劇本、題材的開發，可以再大膽、努力一點」。

今年入圍名單似乎偏本土，但曹瑞原表示，這不是評審強調的方向，反而是希望台灣能走出去，不管是哪一組評審，這是一直被放在心裡的，他提醒在台灣從事創作的人，家庭、婆婆媽媽這一類的戲終究是一個過程、會流轉，帶動觀眾對台灣戲劇的興趣，但還要靠創作的人把事業、題材擴展，編劇場域要下更多工夫。