33歲港星白雲（Snowy Bai）外型甜美還擁有35E傲人上圍，巨無霸身材讓她被封為「波神」，雖然已成為人妻，但她仍不時會在社群網站分享辣照，近日，她在IG有感而發談「生活的兩種快樂」，但網友重點全放在她的性感身材上。

白雲近日在IG發文談「生活的兩種快樂」，其中一個是每天都在幻想得到的人事物，有一天成真了，另外一個是沒想過會去的地方、沒想到會做的事情、沒想到會遇到的人，因為每天都有驚喜，「與其一成不變，不如瞬息萬變」。

白雲穿著火辣搭纜車。(圖／翻攝自白雲IG)

不過網友似乎沒在管她說什麼，因為全被她的辣照給吸引，只見她穿著超低胸運動內衣搭緊身褲，在纜車裡擺出各種撩人姿態，超巨車頭燈快彈出，豐滿上圍包不住，畫面相當震撼。

網友看了也驚呼「好大」、「鼻血狂噴」、「我也好想坐纜車」、「太犯規了」。白雲因姣好外型和35E的波霸身材，被封為「香港波神」、「導彈女神」，演出過多部影視作品，2016年她和曾參選香港先生的江俊霖結婚，升格為人妻後，轉行當起網紅，依舊樂於分享好身材。