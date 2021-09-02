攸關前考試院院長關中退職後，因公職年資併社團專職年資計算，引發退離給與的爭議等，最高行政法院因承審一件謝姓退休公務員，因參加救國團溢領年資退休金給付案，認為法律有歧異，裁定提交大法庭統一見解，3日開庭審理。

依照「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」第五條規定，追繳公職人員年資併社團專職人員年資（黨職併公職）溢領退休金，應在該條例施行1年內為之。但這1年的規定是訓示規定或有法律效果，法院判決有歧異。

以關中的案例，北高行政法院認為，社團年資處理條例規定「1年內」期限，文義上及法理上屬公法上權利行使期間的特別規定，考試院是核發機關應在1年內（2018年5月11日前），作成命關中返還之書面處分並送達他。

合議庭表示，考試院並未在期限作成命關中返還的書面處分，之後的處分到2018年5月17日才送達關中，已逾前開1年期限而有公法上權利消滅的情事，且且銓敘部也不是得依該條例有權作成處分的機關，判決銓敘部須返還351萬多元。