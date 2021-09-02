金門縣身心障礙者家長協會旁1棵龍眼樹結實纍纍，每年此時的義賣成為鄉親分享喜悅和奉獻愛心的溫馨活動。（李金生攝）

楊鎮浯縣長並與陳文顧鎮長客串「義工」，一起用長竿採收1大串龍眼。（李金生攝）

楊鎮浯參加龍眼義賣活動，強調縣府未來將結合各項資源來照顧弱勢團體和家庭。（李金生攝）

金門縣身心障礙者家長協會旁1棵龍眼樹結實纍纍，每年此時的義賣成為鄉親分享喜悅和奉獻愛心的溫馨活動。楊鎮浯縣長今天偕金湖鎮長陳文顧加入採收行列，希望大家一起來關心弱勢，將一棵高高龍眼樹、滿滿慈善愛心的故事繼續傳遞下去。

這棵長得有2層樓高，樹蔭寬廣的大龍眼樹，每年都結實纍纍，讓經過的鄉親不禁會多看幾眼，幾年前在金湖服務站主任陳向鑫的提議下，經由身心障礙者家長協會協調縣府、金湖鎮公所協助發起愛心義賣活動，獲得鄉親熱烈回響。

楊鎮浯縣長今天偕金湖鎮長陳文顧、鎮代會主席蔡乃靖及新市社區發展協會理事長林麗芬等人，在縣府社會處長董燊和縣林務所長鍾立偉的陪同下，在龍眼樹下的義賣現場替家長們加油打氣，特別慰問揮汗採收的林務所同仁，感謝他們的專業協助，讓這項活動更加溫馨，充滿更多的正能量。

楊鎮浯並與陳文顧客串「義工」，一起用長竿採收1大串龍眼，強調縣府未來將結合各項資源來照顧弱勢團體和家庭，也期待這項愛心活動一直舉辦下去，未來有更多人加入愛心行列，將愛擴散到社會各個角落。

鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖2人，現場各自掏荷包購買50斤。民眾欲購買「愛心龍眼」，可洽詢金門縣身心障礙者家長協會082-337393。