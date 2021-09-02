上課防疫不鬆懈，如何讓學童隨時做好防疫最為關鍵。開學第二天，彰化縣德興國小全體師生皆獲得頂新和德文教基金會提供的驚喜禮物「防疫隨身包」，其中志工媽媽親手製作的「口罩掛繩」獲得師生的喜愛，輕巧的繩子輕鬆解決孩童易弄丟口罩的困擾。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長帶領志工合力將防疫隨身包送到學校(頂新和德文教基金會照片提供)

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長 左二德興國小楊文娟校長、黃俊宏主任 (頂新和德文教基金會照片提供)

防疫隨身包由多位志工媽媽協助包裝及製作，內有酒精、乾洗手液、口罩以及口罩掛繩。學生開心地拆封防疫包，互相討論掛繩花色樣式，廖同學開心的拿到防疫包打開掛繩跟大家分享，上學前都會幫弟弟掛口罩掛繩，現在我也有屬於自己的掛繩了。

志工媽媽限量手工製作口罩掛繩分裝防疫包(頂新和德文教基金會照片提供)

德興國小位於彰化縣永靖鄉偏僻地區，不少家長是新住民，校園資源與學生家庭經濟能力相對弱勢；九月新學期開始，3個多月以來學生第一次回學校上課，如何做好防疫措施為一大考驗。德興國小校長楊文娟表示，感謝頂新和德文教基金會長期對德興國小學童關心，這次因應疫情致贈本校「防疫隨身包｣，讓學生們又多了一項防疫武器。開學前夕，也在家長會會長帶領下，校園已完成環境消毒、雜草修剪，配合教育部防疫政策也為學生準備午餐用隔板，落實防疫措施，請家長放心。

廖同學使用口罩繩(頂新和德文教基金會照片提供)

頂新和德文教基金會志工林媽媽表示，自己有三個小孩，很能感同身受他們整天上課都要戴口罩的壓力，更擔心孩子吃飯喝水時拿下口罩亂丟找不到；這次特地尋找可愛又舒適的布料並細心的縫製，就是希望孩子取下口罩時可掛在胸前，較不擔心遺失口罩；製做掛繩能解決老師和家長的擔憂，讓她覺得特別有意義。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，魏應充創辦人長期深耕故鄉，透過基金會在永靖鄉投入教育資源逾20年，開設「農村課輔班」提供免費課業輔導服務，提升偏鄉教育教學品質。今年更結合永靖鄉公所24村里社區，協助鄉公所共同實施環境大消毒，以及捐助防疫物資給第一線警消人員、市場攤商以及提供公益團體愛心物資，為對抗疫情盡份心力。