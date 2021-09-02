第一銀行長期支持臺灣體育運動發展，舉重隊陳玟卉、高展宏及謝昀庭等3名選手於東京奧運表現亮眼，其中陳玟卉不負眾望，拿下舉重項目銅牌殊榮，一銀特別於2日舉辦表揚會，表達對選手的鼓勵，除了頒發東奧及亞錦賽獎金共28萬元予陳玟卉，第一銀行董事長邱月琴也宣布提高舉重隊選手及教練的營養金，以實際行動力挺選手積極投入訓練，備戰2022年杭州亞運及2024年巴黎奧運，期許再度為國爭光。

一銀高度肯定陳玟卉、高展宏及謝昀庭等選手的付出及努力，身為一銀行員的教練黃達德也獲得升等加薪及記功，以及每月加碼提高營養金津貼，肯定教練長期以來投入的辛勞及貢獻，也期待選手能在國內外各項賽事持續爭取佳績。

一銀每年都投入經費舉辦及贊助各類體育賽事，舉重隊在這次東京奧運榮獲銅牌外，2020年在「全國總統盃舉重錦標賽」榮獲4面金牌，成績亮眼。

除了舉重隊，一銀自2011年起，以系統性方式持續規畫支持桌球運動，不但成立男子桌球隊贊助潛力選手，還透過贊助建教學校桌球隊，協助培訓更多優秀選手。一銀每年編列超過千萬元的預算支持體育活動，透過舉辦全國性「第一銀行桌球錦標賽」，提供舞台讓選手們競技，同時辦理「第一銀行桌球夏令營」點燃年輕學子的熱忱，讓桌球運動向下扎根，孕育更多閃亮的桌球新星。

為將企業的運動氛圍延伸至行員及家庭，一銀定期舉辦「員工桌球錦標賽」，每年參賽的員工及眷屬合計約400人，同時遴選優秀選手組隊參加金融盃賽事或馬拉松路跑、泳渡日月潭等對外活動，帶動企業運動風氣。

一銀深耕體壇陸續迎來亮眼成績，自2019年起已連續2年榮獲教育部體育署肯定，獲頒體育推手獎「贊助類金質獎」及「長期贊助獎」雙獎殊榮，並於2019年獲得「運動企業認證」。

一銀也晉用優秀運動員成為行員，安排其退役後轉任教練，持續傳承經驗給下一代，保障完整職涯發展，目前約有20位行員由運動員退役轉任，享有一般行員的福利及待遇，表現優異者，還將給予升等加薪、加碼營養金及記功等獎勵。

一銀表示，「體力即國力」，未來希望透過政府的努力及企業界共襄盛舉，讓國內運動更加蓬勃發展，有更多運動員在國際體壇綻放光芒。