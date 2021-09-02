目前世界排名第66的美國女網選手史蒂芬絲(Sloane Stephens)，是2017年美國網球公開賽女單冠軍，今天迎戰認識許久的17歲天才小將戈芙(Coco Gauff)，6比4、6比2直落二過關。

現年28歲的史蒂芬絲透露，自己很幸運在戈芙8歲時就認識她，很開心看著當初的小女孩一步步成長，「大家都知道我很愛Coco，這場賽後我們在網前致意時，我也跟她說我超愛她的，她是很棒的選手，我很幸運從她小時候就認識她，相信前方有美好的未來等著她。」

這是史蒂芬絲與戈芙生涯第一次在正式賽事交手，兩人放下私交好好過招，上一輪差2分就出局的史蒂芬絲，死裡逃生後這場賽事發揮得更好，在自己的發球局強勢保發，全場也只面對1個破發點並順力保住，賽後戈芙稱讚道：「我年紀很小就認識史蒂芬絲，我很尊敬史蒂芬絲，也以她為榜樣好一陣子，我們的交情不會影響比賽。」