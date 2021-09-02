美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對特斯拉Autopilot自動輔助駕駛系統展開的調查已經納入第12起車禍事故，該監管機關並要求特斯拉在10月22日以前提供該系統的詳盡數據。

Autopilot是所有特斯拉較新車型的標準配備，該公司並以售價10,000美元提供另一套更先進的輔助駕駛系統「Full Self Driving」（FSD）做為選配。在美國還能以199美元月費使用FSD系統。

但無論是Autopilot還是FSD都不能確保無人駕駛的安全性，這些系統雖然可以控制特斯拉電動車的某些功能，但仍需要人類駕駛員的「主動監督」（active supervision）。

美國道路安全監管機關NHTSA確定特斯拉電動車與急救車輛發生碰撞前，Autopilot功能正處於啟用狀態，因此在8月宣布對特斯拉啟動安全性調查。這些車禍事故共造成17人受傷和1人死亡。

NHTSA周三宣布將最近一起發生在佛羅里達州奧蘭多市的車禍事故納入調查範圍。這起事故涉及特斯拉Model 3和一輛警車，該名車主向警察表示發生車禍時，她在正在使用Autopilot功能。

NHTSA亦在通知信中要求特斯拉必須在10月22日的截止日期之前，向該機關提供有關於Autopilot功能和車輛本身的詳盡數據。如果NHTSA判定車輛或其任何部分有缺陷，包括Autopilot等軟體系統，就有權發出強制召回令。