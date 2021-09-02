民眾發現一隻貓咪受困路旁汽車引擎室內，霧峰分局國光派出所員警與民眾合作打開引擎蓋時，一隻削瘦的幼小黑貓，倏地從引擎室內竄出，一溜煙的就下到路旁。（霧峰分局／黃國峰台中傳真）

一隻貓咪日前受困一輛汽車引擎室內，喵喵叫個不停，經民眾發現報警救貓， 台中市警局霧峰分局國光派出所員警到場，聯絡到車主來開門，但車主卻緊張得忘記引擎蓋怎麼開，一波三折後，眾人終於將引擎蓋打開，解救出一隻幼小而削瘦的黑貓。

日前中市大里區益民路二段與東明路口附近的一家麵包店前的車子內，傳出一陣陣的貓咪哀號聲，路過民眾聽聞，紛紛上前查看，但往車內瞧進去，沒看到貓咪蹤影，研判應該在引擎室內，擔心車主隔日開車時沒注意，卡在引擎室內的貓咪可能有危險，於是報警請求協助。

台中市警局霧峰分局國光派出所員警到場營救，眾人拍打引擎室，希望貓咪，自行脫困，但狀況依舊，員警也依照牌照查出車主就住在附近，連忙跑去車主家找人，所幸車主林男在家，匆忙拿著車鑰匙跟著警方到場開門，不料車主卻太緊張，忘了怎麼打開引擎蓋，就在眾人七嘴八舌的研究怎麼開引擎蓋時，引擎室內也持續傳出貓咪的喵喵呼救聲。

最後眾人合力下，引擎蓋終於打開時，就看到一隻幼小、削瘦的黑貓，倏地從引擎室內竄出，一溜煙的就下到路旁，走時，還不忘邊走邊回頭看了看眾人，似乎在說「謝謝」於是在眾人歡呼聲中，完成這場警民合作的「救貓」任務，警察鐵漢柔情的形象，也深植人心。

霧峰分局長李建興表示，員警不僅平時在工作上展現執法正義的「鐵漢」情懷，更秉持著同理心及尊重所有生命之「柔情」胸襟，盡力協助貓咪救援，完全不減警察熱心、專業之形象。