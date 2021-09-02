雲林縣水林鄉林姓幼教女老師，1家4口上個月底發生車禍意外，長子、次子不幸死亡，3子右手截肢，引發各界關注，雲林縣長張麗善2日前往致贈慰問金10萬元，雲林縣夜市慈愛會捐助150萬元，加上各界善款已逾千萬元，林老師感謝各界關心，呼籲善款已足夠，請大家把愛心送給更需要的人。

林老師與丈夫育有3名兒子，去年丈夫病逝，她獨自扶養3名幼子，雖列冊低收入戶扶助，生活仍相當拮据，上個月底車禍，奪走就讀國二、國一的長子與次子，國小四年級幼子截肢，事後全台善款持續湧入，希望幫助林老師走出困境與悲慟。

張麗善2日率縣社會處處長林文志，前往水林鄉番薯厝公墓慰問林老師，夜市慈愛會理事長陳鴻榮、水林鄉尖山腳社區分別帶著150萬元、40萬元善款到場，林老師見眾人關懷，感動之餘含淚致意，表示各界善款已足夠她與小兒子面對未來的生活，請把愛心送給其他需要的人。

張麗善表示，感謝各界善心人士對林老師的關心，俗話說「贈人玫瑰手留餘香」，行善之人必有善報，縣府會持續關注林老師母子未來的生活，提供相關協助。

林文志指出，雲林縣府社會處至今已收到2000多筆捐款，加上各界的募款，累計超過千萬元，希望能夠協助林老師盡快走出悲傷好好生活，未來會考慮幫林老師成立信託帳戶，妥善運用善款。