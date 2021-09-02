有男網友近日在Dcard分享「被蜈蚣咬到蛋蛋」的恐怖經驗，還附上了蜈蚣屍體的照片、寫著右睪丸蜈蚣咬傷的診斷證明，以及痛不欲生發自內心吶喊的錄音檔，讓網友看了笑翻，原PO的聲音也讓不少女網友歪樓，直呼「耳朵已懷孕」。

一名男網友近日在「Dcard」發文表示，他打掃完房間躺在冰涼的地板裸睡，約半小時後睡醒起身準備用電腦時，「突然覺得陰毛卡到拉鍊了，想想不對，我又沒穿褲子，於是挪開大兄弟看一下，發現竟然有一隻蜈蚣在啃咬我的蛋蛋！」，嚇得他趕緊將蜈蚣捏死，在處理完蜈蚣後，下體隨即感到灼熱、刺痛，讓他痛得倒在地上，原PO緊張得傳語音訊息找朋友求助，並前往醫院掛急診。

網友的蛋蛋遭蜈蚣狠咬，前往醫院掛急診，並申請了「右睪丸蜈蚣咬傷」的診斷證明。（圖／翻攝自Dcard）

原PO形容，他像胯下長芒果般一跛一跛的走進急診室，志工看到還推輪椅過來要他坐，然後護理人員說要記錄，幫他的蛋蛋拍照，此舉讓他覺得好糗「之後可能會變範例吧」，醫生也一邊憋笑一邊問診。最後原PO申請了三張「右睪丸蜈蚣咬傷」的診斷證明回家，其中一份留做紀念，並開玩笑得說：「希望明天醒來不會覺醒什麼奇怪的能力，有的話就轉行加入漫威」。

貼文一出讓網友笑翻，男網友紛紛表示害怕，「哎唷害我縮一下」、「我開始害怕起我的租屋處了」，許多女網友在聽完原PO的錄音檔後瞬間歪樓，「我聽到原po的音檔居然莫名的興奮了十秒鐘」、「原po的聲音也讓我興奮了一下」、「這個阿嘶…耳朵已懷孕」、「錄音檔是有魔力嗎？真的會害羞」。